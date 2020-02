Luego de haber sufrido por amor, la panelista manifestó que todavía no recompuso su vida amorosa. “Desde que me separé no estuve con nadie más. Sigo creyendo en el amor: me gusta disfrutar la vida en pareja. Ahora el tiempo que tengo fuera del trabajo es para mi hija. Cuando aparezca la persona correcta, vemos. No estoy cerrada al amor”, advierte. “Candidatos hay siempre, y desde que fui mamá y viví toda esta situación, ¡más que nunca! Pero hoy tengo mi cabeza, energía y corazón en otro lado... Ya tengo al amor de mi vida, que es Hannah".