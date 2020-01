“Vos me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno… Está bien. Nosotros llegamos a las dos de la mañana de laburar y a las nueve estamos despiertos por nuestros hijos. Nos despertamos a la noche porque ellos se despiertan con las fiestas. A las seis y media de la mañana los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe que está al lado está gritando con sus amigos en la pileta. No sé cuál es la idea o las leyes del barrio, pero me parece que hasta las dos de la mañana, tres… Me la aguanté cuatro veces. Otra vez no me la voy a volver a aguantar, ¿entendés lo que te digo? Necesito hablar con alguien que me dé la seguridad de que también en la seguridad (del barrio) no van a dejar pasar y que no tenga que estar llamando como una loca a las cuatro de la mañana para que hagan silencio”, se escuchó en el audio que Gandini le envió a la persona que le alquiló la casa en el barrio.