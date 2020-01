“Gonzalo (Heredia) habló con este chico de una manera no cordial para ver si entendía, para que no haga más lío. Pone la música a todo lo que da y la gente está gritando en el patio. No puedo seguir en esta situación. Yo alquilé en un barrio familiar, tengo a mis hijos (Eloy y Alfonsina) que se me despiertan a la mañana por los quilombos de este boludo. ¿Cómo podemos arreglarlo? O que este chico se vaya a otra casa o haré una denuncia otra manera. Que hoy haga una fiesta es para problema”, se la escuchaba indignada en uno de los mensajes que salieron a la luz.