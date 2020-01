Florencia Jazmín Peña sufrió acoso callejero el lunes por la tarde mientras circulaba por el barrio de Almagro. La campeona del Bailando 2019 -era la partenaire de Nico Occhiato- indicó que no es la primera vez que le sucede y que esta vez decidió grabarlo y publicar el video en las redes sociales. “Caminaba por la vereda y de repente veo que un hombre parecía que estaba haciendo pis, algo que una está acostumbrada... pero cuando me ve, me miró a los ojos y empezó a masturbarse”, relató la bailarina.