Según contó el propio Flavio, Martín ya es padre de una niña y está por ser papá nuevamente junto a su ex mujer, que está embarazada, a quien habría dejado cuando comenzó a salir con Mendoza, aunque el productor lo menciona sin discordia. “La ex mujer de él es una divina”, comenzó señalando el coreógrafo en un móvil que la pareja dio en conjunto para el programa Implacables. A ambos se los notaba felices y contaban cómo era su vida y que los enamoró del otro, pero sin que nadie lo esperara, el artista sorprendió contando la historia emocional de su novio: “Cuando él rompió con su mujer... está embarazada de un nene, viene un segundo, así que imaginate, va a ser una familia muy numerosa, porque él va a ser papá en unos meses de un segundo bebé, seríamos como una familia ensamblada”. Y agregó: “(Su ex pareja) es una mujer divina, hermosa, ellos se llevan muy bien como amigos, porque ya no son más pareja". Y añadió que esa decisión de ambos significa "entender la vida, por dónde pasa”. “La hija es una divina. Ahora Dionisio juega con la nena de Martín y no paran, pelean, juegan, corren”, sostuvo el coreógrafo.