Un buen día Flavio quiso llevar a su escenario a Gasalla, noble intención artística que no prosperó cuando supo plantarlo en un par de ensayos para mandarlo a hablar con un asistente. Gasalla no sabe, no quiere o no puede dejarse dirigir, lisa y llanamente porque jamás lo hizo. Es el creador de sus personajes, sus espectáculos, sus libretos y sus programas televisivos. Por ende pretender llegar a buen puerto con él, fuera de ese formato, es una tarea titánica para cualquiera y mucho más si se lo desaira con desplantes o algún atisbo de ninguneo. En el manual de primer año de la materia contradicciones, Mendoza lo contrata y en pleno ensayo lo larga solo a su suerte. Inentendible.