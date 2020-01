—El Gobierno termina cualquier mensaje con “Argentina unida”. No quiere decir que estemos todos de acuerdo, es un concepto que tenemos que transitar un poquito más profundamente, si no parece que unión es que todos tenemos que pensar lo mismo, vamos tomaditos de la mano caminando. No, no, no es eso. Unidad es un concepto básico respecto de qué país queremos. Queremos un mismo país con los mismos valores. Ahora, quizás vos decís: “Para llegar ahí me parece que hay que tomar por este camino”. Y yo digo: “¿Sabés que no? Me parece que hay que tomar por el otro". Los matices los podemos mantener si nos encontramos en un objetivo común. Acá el problema es cuando los objetivos son diferentes. Hacemos un país para todos o hacemos un país para menos gente. Nos importa el pobre y el que pasa hambre, o simplemente decimos que nos duele y seguimos mirando para otro lado y favoreciendo a otros sectores. Pero no porque haya que perjudicar a algún sector. No hay que perjudicar a nadie, pero una sociedad que no cuida al más débil no cuida al más fuerte. Una sociedad que no cuida al peor no cuida al mejor. Aunque parezca lo contrario.