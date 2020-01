Mientras su pequeño cuerpo se hinchaba producto del corticoides, le dijeron que podía practicar piano o natación “para no aburrirse”. “El piano era porque se trataba de un instrumento que podía tocar con facilidad y favorecía la movilidad de las articulaciones de las manos, y no su entumecimiento; y la natación era el único deporte en el cual no me podía lastimar, porque yo no podía golpearme”, sostiene quien eligió ambas actividades. “Mientras yo tocaba el piano, mi hermana patinaba”, lamenta.