“Nos enteramos de casualidad del casting. No estaba claro cuando empecé a grabar si iba a tener familia, por la doble vida. Ellas saben que yo soy policía, pero no que soy espía”, cuenta el actor sobre cómo supo de la existencia del personaje que terminó encarnando su hija. “Me entero por Seba Estevanez, que me dice: ‘Hay un casting para hacer de tu hija. La hija de un amigo va a ir’. Olivia estaba ahí, escuchó, y me dijo: ‘Papá, yo quiero hacer ese casting’. Yo no quería que arranque tan chiquita a trabajar, y la mamá (Juliana Giambroni) tampoco”.