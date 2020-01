Pero eso no fue todo. Este viernes, Pampita publicó en Instagram dos fotos y un breve texto. No lo dirigió a alguien en particular, aunque estaba claro que sus palabras no fueron azarosas, en medio de la polémica con Brey: “Al que es feliz, se le nota: no critica, no envidia no juzga, no busca pelea y no jode”. Su marido comentó el posteo con un corazón.