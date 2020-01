Días previos a la información que brindaron en LAM, el Chato Prada había contado que la intención de la producción de ShowMatch era convocar a Roberto García Moritán al Bailando 2020, pero que Pampita se había negado. “No lo deja Pampita. No lo deja. No hay posibilidad si Pampita no lo deja”, enfatizó el productor en Siempre show, conducido por Tomás Dente y Noelia Antonelli. Incluso la conductora sostuvo: “Él tiene ganas de hacer algo más”, pero Prada reiteró la negativa.