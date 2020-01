“Estamos saliendo”, sostuvo el periodista que también se manifestó a través de su cuenta personal de Instagram, red social en la que tiene casi 400 mil seguidores. "Ser feliz no es una tarea fácil, la construcción de la felicidad suele no serlo. A veces se busca incansablemente sin alcanzarse. Pero a veces llega inesperadamente como un milagro. Estoy viviendo ese momento maravilloso”, escribió el padre de Dante y Benicio, fruto de su relación anterior con su ex mujer, de quien se separó hace cuatro años.