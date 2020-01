Y luego, se refirió a su propia experiencia personal. "Yo tuve un novio rugbier y no la pasé bien. Me desfiguró la cara a trompadas. Y cuando lo dejé, yo salí con un chico a bailar, se apareció en mi casa, lo atravesó por la puerta de vidrio de la casa de mi mamá y terminó internado”, relató Yanina. “Hay rugbier que son amorosos, pero son violentos.Estas cosas en el ambiente del tenis no pasan. No pasa en otros deportes”, concluyó.