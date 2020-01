Para interpretar a su personaje, el actor tuvo que someterse a una estricta rutina de entrenamiento y una dieta. “Hace 12 años que entreno en el gimnasio, y puse todas las fichas en la preparación física, aunque no me lo pidieron, pero cuando me dijeron que mi personaje era salvaje, puse mayor atención: me preparé con una dieta muy parecida a la que hacen los fisicoculturistas, basada en pollo, carne y huevos. Hacía seis comidas diarias cada tres horas. Comía mucha proteína, muy pocos carbohidratos, sin sal y tomaba agua en bajo sodio”, detalla quien entrenaba entre tres y cuatro veces por semana.