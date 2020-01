En un capítulo, por ejemplo, Quico le propone a su amigo jugar con su pelota. “¡Yo soy Enrique Borja!”, se apresura a decir el Chavo antes de patear un tiro libre. Envidioso de la astucia de su compañero, el hijo de doña Florinda dice que también quiere ese personaje. Y, como él es el dueño del balón, al Chavo no le queda otra opción más que elegir entre otros futbolistas que por aquella época se destacaban en la liga mexicana, aunque no sean de su equipo preferido. Pero de esta manera demostraba que era un gran fanático del deporte: “Bueno, yo soy el Willy Gómez… No, mejor el Cuate Calderón… ¡El Pajarito Cortés! O no, yo soy Rafael Puente… Bueno, soy el Gato Marín”.