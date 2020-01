“Te soy honesta, el primer impacto que tuve cuando vi el video se relaciona a la dictadura", dijo en diálogo con Intrusos. “Me recordó a la gente que tiraron en el río... me pareció súper cruel”, reconoció la actriz de manera categórica. “Me contaron que el cordero falleció en el aire de un paro cardíaco antes del impacto, eso me dijeron, pero no sé....”, agregó. De esta manera se sumó a las versiones que aseguran que el animal estaba vivo al momento de ser arrojado.