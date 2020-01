La actriz prefiere no recordar la experiencia. Pero en una entrevista en The Hollywood Reporter contó: “Básicamente no te permitían hacer nada, o te hacían sentir culpable por cualquier deseo antinatural”. Y siguió: “Tenía pesadillas por pensar en cosas que supuestamente no podía pensar. Pesadillas que primero representaban un sentimiento de traición; después, se repetía una idea: ‘Te equivocas, te equivocas’. Finalmente llegó la calma y fui capaz de marcharme […] Pero cuando has estado en un grupo donde te dicen cómo debes vivir y qué debes sentir, desde que tienes siete años hasta los 22, está claro que deja una profunda huella en ti”.