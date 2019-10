Fue mientras River filmaba con Van Sant que sucedió algo tan extraño como inquietante. Charlaban en la cocina cuando River le sugirió que volviera a llamarse Joaquin y no Leaf. Luego dijo y predijo, según recordó el interprete de “Jocker”: “‘Vas a ser un actor y serás más conocido que yo’, me dijo. Mi madre y yo nos miramos con cara de ‘¿qué diablos está hablando?’. No sé por qué dijo eso o qué sabía de mí mi hermano. No había estado actuando en absoluto. Pero también lo dijo con cierto peso, con un conocimiento que me parecía tan absurdo en ese momento, pero por supuesta ahora, en retrospectiva, piensas: ‘¿Cómo diablos lo sabía?’”.