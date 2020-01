—Yo apoyé a Mauricio Macri hasta el final, se sabe, lo hice público. Pero terminé realmente muy desilusionada con el gobierno. No soy una persona que se da vuelta, para nada, jamás voy a decir que Mauricio fue un fracasado, ni mucho menos. Es un hombre que fue jefe de Gobierno dos veces y presidente, de fracasado no tiene nada. Me parece que tuvo una gran carrera pero una debilidad muy grande, que fue querer ganar votos kirchneristas, cuando jamás los iba a ganar. La gente lo votó porque quiso un cambio, quiso ver presa a gente que robaba, quiso que cambiara cosas, y él no las cambió. Me parece que no fue lo suficiente duro como tenía que ser. Los ajustes para mí no fueron ajustes.