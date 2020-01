—Siempre me llamó la atención el tema de la muerte, algo tan infalible, que nos va a llegar sí o sí a todos. ¿Cómo no nos educan de pequeños para llegar a esa situación de una forma más natural y no tan dolorosa? Estos temas me interesaron mucho, he leído mucho toda mi vida. Algunas cosas las descarto, me quedo con lo que más me gusta, y llegué a esto a través de un matrimonio francés que conocí en México, en un programa de televisión. Habían perdido una hija de 26 años en un accidente y estaban desesperados por tratar de saber si su hija estaba bien. Simplemente eso querían saber.