En aquellos meses de quimioterapia Silvia probó varias alternativas para ocultar la irremediable caída del cabello. Luego de interminables pruebas se quedó con un sombrero, descartando las pelucas. Y aunque había una en particular, según pudo saber Teleshow: aquella que le hizo llegar Susana Giménez. "Mis hijas me decían que me pusiera esa peluca, que me quedaba bien. Pero yo no me sentía cómoda…", recuerda, confirmando la historia, y sin dejar de destacar el noble gesto de quien fuera la pareja más famosa de su papá, a mediados de los 70: "Ella tiene la mejor conmigo".