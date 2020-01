La ex Gran Hermano había confirmado su separación en septiembre, en el ciclo en el que es panelista, Incorrectas: “La verdad es que lo único que quiero decir es que esto es pura y exclusivamente que la pareja no se está encontrando, que con Rodri…Prometí que no iba a llorar. Lo que quiero dejar en claro es que yo no quería obviamente que esto le esté pasando a mi familia, porque escuchaba a todo el mundo decir hoy al primer momento ya tiran la toalla. Digo no, acá no es tirar la toalla, acá es ser honestos con lo que está sucediendo”.