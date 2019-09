"Bueno, mis padres son únicos creo. Trato de no tener ese edipo, creo que cada relación es diferente, y que yo me subí un poco a la moto ésta de una pareja del 2020, con más libertad y demás. Que obviamente, al principio, todo divino, divertido, me encanta salir con amigas y disfrutar, pero bueno, también me encanta sentirme acompañada, protegida. No quiero decir que él no lo haya hecho en este tiempo, lo que quiero decir es que en estos últimos meses, entre los viajes de trabajo, los viajes de placer, y la vida social que llevamos los dos, me hago cargo yo también, hubo un desencuentro, una desconexión, donde esa llama ya no estaba prendida", se sinceró.