4. Rechazó encarnar al detective David Mill en la película Seven dirigida por David Fincher porque le parecía “demasiado oscuro”. El protagónico se lo quedó Brad Pitt. Cuando Denzel vio la película se arrepintió de no haberlo aceptado. “Fue un error. No digo que lo rechazara por mis creencias religiosas, pero lo encontré excesivo para mi gusto. Luego, cuando vi la película, me dije que tampoco lo era tanto. Debería haberme sentado con el director antes de decir que no”, se lamentó. También se arrepiente de no haber participado de Michael Clayton de Tony Gilroy. “El guión de este último es de los mejores que he leído nunca, pero me ponía nervioso que lo dirigiera un debutante... y me equivoqué”.