Por otra parte, se refirió a la gran exposición que tiene el pequeño en las redes y aseguró que no le molestan las críticas: “Esto sirve para naturalizar las nuevas formas de familia. Sé que cambiaron muchos los tiempos y no es lo mismo lo que pasa hoy con las redes sociales que lo que sucedía hace 40 años. Pero en el fondo la cuestión es similar. La escuché a Nora Cárpena explicar en el programa de Moria que cuando ella era chiquita, también era hija de actores famosos. No existían las redes sociales pero es lo mismo aunque quizás en otro ámbito. En mi caso, nadie va a dejar de saber que Mirko es mi hijo por más que lo exponga o no y siento orgullo de ser papá de un niño tan divino”