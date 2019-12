La actriz, que fue mamá de Ema hace apenas una semana, subió una foto en su cuenta de Instagram junto a una de sus mascotas y su beba para concientizar a sus seguidores: “El guardián de sus sueños y de sus comidas también. Nada que explicarle, entendió todo y hasta me sigue el ritmo sin descanso. Como para no amarlos y cuidarlos”, escribió la artista. Y realizó un pedido especial para estas fiestas: “Con esta imagen me sumo al pedido de No a la pirotecnia, por él, por ella, por los ancianos, las personas con capacidades diferentes, gatos, aves, por todos... LO QUE PARA VOS ES UNA FIESTA, PARA ELLOS ES UN INFIERNO. Que sean felices las fiestas. Que sea ley".