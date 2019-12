Desde su estreno, el unitario tuvo una alta repercusión en el público y también generó algunas polémicas, porque varios líderes sindicales se sintieron representados en el personaje de la ficción interpretado por Julio Chávez y manifestaron su disgusto con la historia. En ese momento, el destacado actor habló de esas críticas y dijo en declaraciones de Radio de la Ciudad: “Yo no bajo línea. Me ocupo muy seriamente de hacer un seguimiento e intento ser muy cuidadoso por un lado y por el otro porque la grieta no es una ficción que a mí me gusta contar y no tengo ni las espaldas ni la cintura para eso”.