Cantar no fue su único triunfo, quiso demostrar que podía llegar más lejos: apostó a la actuación y se presentó en un casting para participar de la tercera temporada El Marginal. "No pensé que iba a quedar, eran muchas personas que había en el casting y me seleccionaron. El papel que hice fue de Fiorito, que es un guachín atrevido, con ganas de problemas con cualquiera y así le va", comentó Chávez y agregó: "Fue una de las experiencias más lindas que tuve hasta ahora. No caigo que estuve filmando. A mí me encanta actuar y aunque jamás lo hice profesionalmente, acá me dieron la oportunidad y no la desaproveché. Me siento muy agradecido con todos los productores, actores, vestuaristas, castineras".