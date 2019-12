"Yo hago pipí de parada. Aprendí a tener un pitín, yo no necesito abrir las piernas en el inodoro. Con los dedos hago un V de ‘victoria’ y así me evito hacer una sentadilla”, aseguró en el living de Susana, mientras intentaba en vano enseñarle su técnica. Según contó en aquel momento, la ex vedette prefiere hacer pis de esta manera para no tener que sentarse en inodoros de baños públicos. “El baño de mujeres suele ser de terror, las mujeres son roñosas y asquerosas”.