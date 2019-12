“En ese momento había un trabajo puntual que duraba 16 días seguidos en los que tenía que tenía 12 horas por día. Era durísimo. Además, era en La Rural (Palermo) y yo viajaba en el colectivo 160 desde Lanús. Terminaba agotada. Un día me llamaron para proponerme bailar para un artista en un programa, pero no me dijeron más que eso. A los pocos días me enteré de todo y eso me rompió la cabeza. Me había salido un trabajo de bailarina, como yo quería, y yo había dicho que no para estar de promotora”, lamentó