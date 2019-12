“La verdad que yo empecé a entrenar ahí, el me venía hablando hace cuatro años por Instagram para que vaya, y yo nada, siempre le decía ya voy a ir, nunca iba. Y cuando me salió lo de La Peluquería de Don Mateo este año justo me tocaba la peluquería en el horario que yo entrenaba. Entonces dije voy a probar Bigg (la cadena de gimnasios que maneja), tanto que me decía. Y la verdad es que lo conocí a él, amoroso, muy divertido. Ahora me sigue entrenando, tengo entrenamiento personalizado en casa”, recordó entre risas.