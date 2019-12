“No lo hice, no lo sentí, sufrió mucho mi familia y especialmente mi vieja. No sabés qué persona era mi mamá. Todo el mundo cuenta un montón de historias, pero la verdadera historia es que mi vieja nunca se fue de al lado de mi viejo. Un día lo encaré, y le dije viejo, te quiero hacer una pregunta, ¿estás enamorado de Isabel?, ¿por qué no te vas de casa y la dejas tranquila a mamá? Y me dijo ‘yo no me voy a ir porque yo la amo y yo me voy a ir con las patas para adelante de acá’, y se fue con las patas para adelante. No me jode hablar de esto porque me encanta de hablar bien de mi mamá, lo amó tanto que le bancó todas sus infidelidades”, se explayó.