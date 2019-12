A la hora de explicar el motivo de su renuncia, la periodista indicó que tiene que ver “con una cuestión de formas”. “Yo critiqué mucho la actitud que tuvieron los colegas en la gestión anterior de quedarse. No soy funcionaria pública, no soy política y no tengo por qué renunciar el 10 de diciembre a los cargos, como hacen todos cuando asumen las nuevas autoridades. Sin embargo, esta radio es del Estado y me pareció que se cumple un ciclo y que uno no tiene que andar rosqueando y buscando cómo quedarse en un lugar. Sino, dejar que las nuevas autoridades armen la grilla que tengan ganas. Y no ser un problema para los que vienen”.