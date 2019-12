Y empezó su repaso. “6 AM. Despetar a Alberto, secarle las lágrimas y decirle que no le queda otra más que asumir -informó Cebada-. 6.20 AM. Llegan los hermanos Vernucci, lo peinan, le recortan el bigote y le prestan la tijera por si se quiere cortar las...", pero Iúdica, oportunamente, le tapó la boca. “6.35 a 45. Toca en la guitarra un tema alegórico al que vivimos: ‘Socorro’, de los Beatles. 7 AM. Desayuno; unos mates dulces, porque de tragos amagos va a tener de sobra. Y a las 7.30 salimos al Congreso, pero antes llenamos al tanque, por si Macri antes de irse ¡aumenta de nuevo las naftas!".