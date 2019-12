Alrededor de las cinco de la tarde, se dará una de las primeras sorpresas fuertes de la tarde, cuando tome el escenario Iván Noble, otro de los artistas que durante los últimos meses no ocultaron su molestia con las decisiones del gobierno saliente. “Yo no me quiero amigar con todo el mundo, eso es una propaganda de yogur", le dijo días atrás a Infobae.