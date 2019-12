La China Suárez es otra de las mujeres de la farándula argentina que logró imponer nombres distintos para sus dos hijas. La más grande, hija de Nicolás Cabré, se llama Rufina. Mientras que la pequeña hija de Eugenia y Benjamín Vicuña tiene el nombre de Magnolia. El nombre de la niña generó controversia en las redes, ya que la flor de magnolia es blanca, nombre que tenía la hija de Vicuña y Pampita, fallecida a los 6 años de edad. El actor chileno hizo frente a los comentarios y habló sobre la elección, aunque no especificó si estaba relacionado con su hija mayor. “El nombre nos encontró a nosotros, es maravillo. Es un tema hermoso de Eric Clapton. Los que conocen algo de su biografía lo pueden entender”, dijo, haciendo alusión a otro episodio trágico, cuando el famoso músico sufrió la pérdida de su hijo Connor a los cuatro años y medio, en 1991. Y además agregó: “Dante Spinetta tiene un tema hermoso también. Es una película increíble, que debe ser una de mis favoritas. Es una flor hermosa. Entonces, ¿por qué no? . Hoy, con un mes de vida, la mirás y no se puede llamar de otra forma que Magnolia”, había señalado el actor chileno a pocas semanas del nacimiento de su beba.