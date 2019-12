Cuando allá por el 2005 se decidió hacer una remake local de la tira estadounidense Married with children, creada por Michael Moye y Ron Leavitt, muchos pensaron que no iba a funcionar. “El humor norteamericano es muy distinto al argentino”, decían quienes aventuraban que esta fórmula de personajes sobreactuados y gags cada 30 segundos no iba a tener éxito en nuestro país.