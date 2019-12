En una entrevista que brindó a Teleshow, Lizy Tagliani -como indica su nombre artístico-, agradeció a su madre porque siempre la apoyó en las decisiones que tomó. “Sin ella, no podría haber hecho nada. Ella fue la que me impulsó, la que me acompañó, la que me enseñó a no discriminar, la que me hizo entender que yo no era ni más ni menos que nadie… Me acuerdo que, en aquel momento, se decía: ‘Yo te acepto como sos’. Y cuando alguien no me aceptaba, mi vieja me decía que nadie me tenía por qué aceptar. De última, si alguien no me aceptaba a mí, yo no aceptaba a esa persona y punto”, destacó la actriz.