Lo que vivieron realmente Martín Baclini y Cinthia Fernández no fue lo mismo que mostraron en la pantalla de ShowMatch. Al menos en gran parte. Se separaron tres meses atrás, por caso, pero la ruptura se hizo pública recién varias semanas más tarde. Por eso, durante dos meses exhibieron en el Bailando 2019 que estaban de novios, cuando eso ya no era así. “Me costaba un montón (simular que estaban juntos), y estar ahí paradito. Lo sostuve por respeto a ella, que es la mujer del medio”, aseguró el empresario en su visita al programa Los ángeles de la mañana.