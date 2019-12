En el programa conducido por Luis Majul se manifestó al respecto haciendo referencia al lugar que ocupa dentro del movimiento feminista tras la denuncia que hizo contra Juan Darthés por violación: “Tengo la posibilidad de hacerme cargo del lugar en el que me tocó quedar porque tengo las herramientas. Soy una afortunada de la gente que me rodeó: me puedo tomar un café con (Luciana) Peker, gente con formación más amplia que la mía y que me abre el camino. Aprendimos la necesidad de ser una red, que me contuvo a mí, y ahora me toca ser un eslabón más”.