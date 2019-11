-Sí, necesitaba herramientas para soportar la maquinaria que me iba a venir encima. Que le viene a cualquier mujer pero con el plus, en mi caso, de la farandulización aunque eso a su vez tuvo la ventaja de la viralización. La periodista Luciana Peker fue quien me ayudó mucho con libros, sumado al #NiUnaMenos, a la militancia por el aborto legal, en fin, todo eso me sostuvo. Soy una privilegiada en cierto modo porque estoy contenida por una colectiva que me apoya. Además de Peker, también tengo charlas con Dario Sztajnszrajber un filósofo contemporáneo con quien comparto estas cosas. Lo conocí a los 18 cuando participé de Mentira la verdad, por canal Encuentro, y es otro referente, me abrió la cabeza al llevar la filosofía a lo cotidiano. Me vaticinó todo lo que iba a pasar a partir de mi denuncia. Me formé, profundicé, por apasionada y curiosa, porque el saber es poder, así podía pararme de otra manera frente al monstruo al que me iba a enfrentar, no una persona sino un sistema.