En octubre pasado, él ya había mostrado un gesto cordial al saludarla por el Día de la Madre, hecho que la propia actriz celebró. “Está todo súper bien como padres de la criatura y me parece genial si sus dichos de amor sobre las mamás de sus hijos fueron genuinos. Yo creo que cualquier hombre, separado o en pareja, tendría que sentir que la mujer de su vida es la mujer a la que eligió para tener hijos. Pero cualquier gesto que no sea feo de su parte, me encanta”, dijo la autora de “La Tonta”.