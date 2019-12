Hoppe: —No es algo que anhele. Tampoco cierro el día de mañana, no sé qué puede llegar a suceder. Yo estoy muy contento en el lugar que ocupo y vivo el día a día, y los proyectos más a corto plazo. No es que me pongo una meta de... En absoluto. Si tuviese que mirar para atrás estoy muy contento con todo lo sucedido. Tiene que ver con una historia de mucha entrega, de mucho laburo, de pasión. De todo un sentir familiar, a través de mi viejo. Y hoy, encontrarme a mi viejo con 77 años, y contarle un poco cómo es la historia me llena de emoción porque era escucharlo de chiquito y verlo a él cómo trabaja. Lo anhelé mucho, y poder encontrarme en el lugar que me encuentro... Estoy muy contento con el presente y muy satisfecho. Obviamente, nunca imaginé que en un momento íbamos a hacer teatro y hoy prácticamente cumplimos nueve años. El camino y la vida te van llevando a lugares, y tratar de estar preparados y aprender todo el tiempo, porque de eso se trata.