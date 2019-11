En diálogo con Teleshow , la ex participante del Bailando brindó mayores precisiones sobre qué fue lo que sucedió: "Mi papá me llamó más o menos a las dos menos cuarto desde su Whatsapp y me dijo: ‘Luli, ¿dónde estás?’ Y le digo: ‘Estoy acá en casa, papi. Y me dice: ‘¿No te fuiste al final?’ Le contestó que no, y me dice: ‘Ah, bueno, ¿estás en tu casa, estás con Matu? Entonces me quedo tranquilo porque recién llamaron con una voz de una persona llorando, que decían que traigan toda la plata’”.