Peretti estaba caminando por Chenaut cuando fue sorprendido por uno de los delincuentes, mientras otro lo esperaba en la moto. “Me agarró del cuello, me tiró al piso y en ese movimiento simultáneamente me sacó el reloj. Lo que pasó es que la moto fue en contramano pero el patrullero decidió no ir en contramano y dar la vuelta manzana, con lo cual retrocedió 20 casilleros respecto a la moto. Era imposible que lo agarrara”, contó.