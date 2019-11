“El programa se termina en diciembre, no lo quiero seguir haciendo, Pamela a la tarde. Después por ahí leí ‘año sabático’, no sé lo que es tomar un año sabático: toda mi vida desde que soy chica trabajo, no sé lo que es no trabajar. No podría no trabajar, por eso estoy siempre pensando”, anticipó Pamela, invitada al programa de Telefe PH, Podemos Hablar.