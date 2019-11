“Voy a estar a derecho como estuve en todas las denuncias que me han hecho. Siempre defendí mi inocencia con la verdad y salí sobreseído. Estoy tranquilo porque sé que no hice nada malo. Por el contrario, soy un hombre que luchó toda su vida para ser un padre presente porque creo que todos los chicos se merecen una madre y un padre presentes. No solo lo merecen sino que es necesario para su salud emocional, psicológica y espiritual. Hice todos mis esfuerzos para ser un padre presente y lamentablemente no pude. No me dejaron. Estoy con la conciencia muy tranquila porque sé qué tipo de padre fui con mi hija mientras tuve la posibilidad de estar en contacto con ella. Y tengo documentación que avala todo lo que digo”, aseveró ante la denuncia que presentó su hija este jueves en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43.