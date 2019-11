Cuando hace cuatro años a Martín Carrizo (47) le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y le acercaron “el pronóstico inmediato”, su respuesta fue casi instintiva: “No lo oí porque no me interesó -se sincera el baterista, uno de los más reconocidos de la escena del rock: ex integrante de la formación original del grupo ANIMAL, llegó a tocar con Gustavo Cerati y Carlos el Indio Solari, entre otros-. Y seguí adelante con mi vida, poniéndole la mejor cara y la mejor sonrisa”. Ingresó entonces en un “laberinto”, en un camino que “se hacía cada vez más perturbador”. La sonrisa que buscó no perder ya “no era tan pronunciada”. “Y mi mente se iba a poniendo en blanco”.