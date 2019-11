Al día siguiente el Diez no se presentó en Tribunales, pero ella sí y volvió a referirse al tema: "No me importa lo que haga con sus cosas. No quiero que hable mal de mis hijas. Por eso salté. A mí me enoja que hable así de una hija. No puede hablar así. Eso me enoja. Y voy a salir a defender a mis hijas con uñas y dientes, como cualquier mamá”.