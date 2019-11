Por lo que pudo confirmar Teleshow no habrá muchos más cambios en las radios el próximo año. Aún resta saber quien tomará el horario que dejo Eduardo Feinmann en Radio La Red; se habla de la mudanza de Jonatan Viale de las tardes de esa radio a la segunda mañana, o de la posibilidad que que Luis Novaresio pase a esa franja. El resto de las emisoras permanecerán igual, por lo tanto la irrupción de Beto Casella en las mañanas de la AM es un aire fresco para los oyentes que ven que no hay muchos cambios en las radios líderes desde hace varios años.